Компании, которую связывают с окружением Порошенко, отдали  крупное месторождение газа на Полтавщине

Суд отклонил иск Генпрокуратуры о признании незаконной выдачи Госгеонедр лицензии частной компании «Аркона Газ-Энергия».

Окружной административный суд Киева отклонил иск Генеральной прокуратуры Украины о признании незаконной выдачи Государственной службой геологии и недр разрешения частной компании «Аркона Газ-Энергия», которую СМИ связывают с окружением Порошенко, на добычу нефти и газа на одном из крупнейших месторождений Полтавской области без проведения конкурса.

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Соответствующее решение суда от 17 октября опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Так, Генпрокуратура настаивала на том, что Госгеонедр нарушила порядок процедуры проведения апробации и утверждения оценки разведанных запасов, без аукциона выдав компании «Аркона Газ-Энергия» специальное разрешение на пользование месторождением в Полтавской области. В частности, Генпрокуратура указывала на то, что «Аркона Газ-Энергия» не получила утвержденный Государственной комиссией Украины протокол по запасам полезных ископаемых на месторождении.

В свою очередь суд установил, что Госгеонедр выдала компании разрешение в соответствии с требованиями действующего законодательства. Суд не выявил нарушений в действиях Госгеонедр, так как, по мнению суда, протокол по запасам полезных ископаемых компания может получить уже после получения спецразрешения.

Также суд не принял доводы компании «Укрнафта», которая ранее разрабатывала это месторождение и выступила третьей стороной в споре, о том, что действия Госгеонедр являются антиконкурентными и нарушают права «Укрнафты». Суд постановил, что действие спецразрешения «Укрнафты» на месторождение уже закончилось к моменту выдачи документа компании «Аркона Газ-Энергия».

Как сообщал УНИАН, Госгеонедр в 2017 году без проведения конкурса выдала разрешение на добычу нефти и газа на одном из крупнейших месторождений Полтавской области частной компании «Аркона Газ-Энергия». Журналисты "Радио Свобода" в ходе расследования выяснили, что учредители компании связаны с окружением Порошенко. В частности, журналисты доказали связь собственников "Аркона Газ-Энергия" с действующим членом Высшего совета правосудия Алексеем Маловацким, который до назначения был юристом партии "БПП" и связан с командой президента.

В середине мая генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в течение последних четырех лет Госгеонедр выдала около 700 спецразрешений на пользование недрами, из которых только 43 - по результатам проведения аукционов.

По словам Луценко, правительство обязано обеспечить стопроцентно открытые конкурсные аукционы на любые природные ресурсы.