Металлургия и аграрии – основные экспортные отрасли, обеспечивающие Украину валютной выручкой - исследование

От горно-металлургического комплекса в ТОП-10 крупнейших холдингов вошли три компании, агропромышленного - пять.

Согласно рейтингу, опубликованного в издании БизнесЦензор, основой экономики Украины являются металлургия, аграрная промышленность, энергетика и машиностроение.

При этом, основными экспортными отраслями, которые обеспечивают Украину валютной выручкой, что прямо влияет на удержание курса гривны, являются металлургия и агро – промышленный комплекс.

От горно-металлургического комплекса в ТОП-10 крупнейших холдингов вошли (в рейтинг издания – Ред.) три компании, агропромышленного - пять. От энергетики и машиностроения - по одной компании.

«Первое место занял металлургический холдинг "Метинвест"… на третьем месте оказался горно-металлургический гигант "Арселор Миттал Кривой Рог"», сообщает издание.

Среди аграрных компаний указаны: "Кернел" - крупнейший производитель подсолнечного масла в мире и "Нибулон" - классический пример сырьевой компании в Украине. Компания инвестирует в инфраструктуру для вывоза зерновых на экспорт.

«Совокупный доход десяти холдингов по 2017 составлял 660 млрд грн, или 22% от номинального валового внутреннего продукта Украины. На этих предприятиях работает сотни тысяч украинцев», пишет издание.

"Мы сравнивали доходы компаний за последние три года. Почти у всех они выросли. И причина не только в девальвации гривны, но и в наращивании объемов производства компаниями и в восстановлении экономики после кризиса". - сообщает БизнесЦензор.