СМИ рассказали о крупнейших работодателях горно-металлургического комплекса Украины

Первое место занял "Метинвест", на втором – "АрселорМиттал Кривой Рог". Третье занял Днепровский металлургический комбинат.

Журнал "Вестник. Рейтинг" при поддержке Государственной фискальной службы опубликовал рейтинг работодателей горно-металлургического комплекса Украины, в котором группа "Метинвест" заняла первое место. Согласно данным рейтинга, "Метинвест" обеспечивает работой 64 786 человек, что составляет 34% всех сотрудников отрасли (в рейтинге не учитываются работники совместных и зарубежных предприятий "Метинвеста").

Об этом сообщает издание uaprom.info. Второе месте по количеству трудоустроенных сотрудников среди металлургических компаний занимает "Арселор Миттал Кривой Рог". Также в тройку крупнейших работодателей отрасли вошел Днепровский металлургический комбинат.

Отмечается, что средняя зарплата сотрудника "Метинвеста" составляет 14 535 гривень, что превышает среднюю по стране на 59%. В региональном разрезе средняя зарплата в Донецкой области превышает среднюю по стране на 37% (13 384 гривни), в Днепропетровской - на 63% (14 778) и Запорожской - на 83% (16 285 гривень).

Напомним, по данным Госслужбы статистки, среднемесячный заработок в промышленности составил 9 838 гривень. В то же время, в общем средняя зарплата в августе в Украине составила почти на тысячу меньше - 8 977 гривень.