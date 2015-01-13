ДТЭК Ахметова продолжает переоформлять активы на нидерландскую «дочку»

Крупнейший частный энергохолдинг Украины ДТЭК, подконтрольный бизнесмену Ринату Ахметову, переоформил часть пакетов акций «Киевэнерго» и «Днепроэнерго» на нидерландскую «дочку» DTEK Energy BV.

Об этом говорится в сообщениях ДТЭК в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В частности, пакет акций кипрской DTEK Holdings limited в «Киевэнерго» уменьшился до 25% с 54,1%, в то же время доля нидерландской DTEK Energy BV увеличилась до 29,1% с 0%. Также госкомпания «НАК ЭКУ» передала 25% акций «Киевэнерго» Фонду госимущества для дальнейшей приватизации.

Пакет акций кипрской DTEK Holdings limited в «Днепроэнерго» уменьшился до 25% с 68,3%, в то же время доля нидерландской DTEK Energy BV увеличилась до 43,8% с 0,5%. Также госкомпания «НАК ЭКУ» передала 25% акций «Днепроэнерго» Фонду госимущества для дальнейшей приватизации.

Как ранее сообщал УНИАН, 12 января 2015 года ДТЭК переоформил на свою нидерландскую дочернюю структуру часть пакетов акций «Западэнерго», «Донецкоблэнерго» и шахты «Комсомолец Донбасса».

Справка УНИАН. В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен «ДТЭК Востокэнерго», «ДТЭК Западэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго».

Компания «Сервис-Инвест», «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», «ДТЭК Донецкоблэнерго» и ПАО «Днепрооблэнерго» представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

В состав ДТЭК входит «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».