На предприятии «Антонов» назначен новый гендиректор

Семенцов назначен приказом президента-генерального конструктора ГП "Антонов" Дмитрия Кивы от 30 декабря 2014 года, опубликованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, Король занимал пост вице-президента-гендиректора завода с 2010 года и был уволен согласно поданному им заявлению. На момент снятия с должности Король не владел акциями предприятия.

До назначения на пост гендиректора предприятия Семенцов на протяжении последних пяти лет занимал должность заместителя гендиректора по комплектации ГП "Антонов".

Читайте также«Антонов» начинает испытания нового транспортного самолета Ан-178Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

В числе разработок ГП «Антонов» - самолеты Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.