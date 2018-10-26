Металлургия остается основным источником поступления валюты в Украину и нуждается в поддержке государства – эксперты

По оценкам специалистов, на сегодня ГМК – это около 30% промышленного производства страны, а также не менее 30% валютной выручки.

Металлургия в Украине является одной из важнейших отраслей для экономики, а также одним из основных драйверов формирования валютной выручки. Но в последние годы в связи с общей экономической ситуацией в стране отрасль терпит ряд проблем и нуждается в поддержке государства.

На таком мнении сошлись ряд профильных экспертов, сообщает 112.

"Исторически сложилось так, что металлургия – одна из важнейших отраслей для украинской экономики, а также один из основных драйверов формирования валютной выручки", - отмечает директор Института экономической безопасности Александр Рябченко.

По словам председателя Федерации металлургов Украины Сергея Беленького, на сегодня ГМК – это около 30% промышленного производства страны, а также не менее 30% валютной выручки.

"В отрасли, без учета смежных отраслей, работает около 250 тыс. человек. Раньше было больше (до потери неподконтрольных территорий) – не менее 350 тыс. человек. Сейчас мы производим в два раза меньше стали, чем в 2006 году. Было 42 млн т стали в год, сейчас - 21 млн т. Если учитывать число людей, которые заняты в смежных отраслях, то это не менее 1 млн украинцев", - говорит Беленький.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко добавляет, что ГМК – это и традиционно основная экспортная отрасль.

"Сейчас на долю отрасли приходится не менее 25-27% в объеме валютной выручки. Еще одна статья, за счет которой формируется валютная выручка в последние годы, – это аграрная отрасль. Эта отрасль и металлургия на сегодня являются основными, которые обеспечивают поступление валюты в стране", - говорит Охрименко.

Эксперт отмечает, что в нынешнем году на фоне общего уменьшения объема экспорта из Украины растет экспорт металла.

"Если брать отдельно по позициям, то в нынешнем году металлурги смогли нарастить производство стали (3%), чугуна (10%), проката (10%). Это хорошие показатели. В сфере металлургии занята большая часть населения, к тому же она сконцентрирована в отдельных областях, где альтернативы в виде других производств особо нет", - говорит Охрименко.

По его словам, в ближайшей перспективе не видно других промышленных отраслей, которые могут составить конкуренцию ГМК в плане завода валютной выручки в Украину.

"В далекой перспективе альтернативную выручку Украине могут приносить транспортные коридоры. Но это в перспективе. В ближайшие 5-10 лет металлургия останется флагманом однозначно", - уверен экономист.

При этом ГМК – одна из отраслей, которые в полной мере прочувствовали на себе негативные экономические последствия ситуации в стране. Отток рабочих рук за границу, рост себестоимости производства, закрытие некоторых рынков сбыта украинской металлургической продукции – это проблемы, которые тормозят развитие отрасли.

"У нас растут тарифы на железнодорожные перевозки, затраты на энергоресурсы, мы не видим вменяемой промышленной политики правительства. С ликвидацией Минпромполитики ощущается дефицит внимания к актуальным проблемам отрасли. Хотелось, чтобы государство учитывало реальную роль ГМК в экономике и больше внимания уделяло отрасли. Хотелось бы понимания от государства, что отрасль – это рабочие места, это монопромышленные города, для которых предприятия ГМК – бюджетообразующие. Если не обращать внимания на отрасль, государство может столкнуться с серьезными экономическими и социальными проблемами", - заключает Сергей Беленький.

Журнал "Вестник. Рейтинг", который публикуется при поддержке Государственной фискальной службы, опубликовал данные по занятости в сфере ГМК. Так, горно-металлургическая группа "Метинвест" обеспечивает работой 64 786 человек, что составляет 34% всех сотрудников отрасли. Второе месте по количеству сотрудников среди металлургических компаний занимает "АрселорМиттал Кривой Рог". В тройку крупнейших работодателей отрасли также вошел Днепровский металлургический комбинат.

Как отметило издание, в отрасли довольно высокие - по меркам Украины - зарплаты. Так, средняя зарплата сотрудника "Метинвеста" превышает среднюю по стране на 59% и составляет 14 535 грн (при этом в Запорожской области выше на 83%, чем в среднем по стране, – 16 285 грн).

Напомним, согласно разным данным, на заработки за рубеж в последние годы из Украины выехало от 3 до 6 млн человек. При том, что в ГМК традиционно высокие зарплаты, которые часто не уступают тем, что заробитчане получают за рубежом, в отрасли не хватает рабочих рук.

Кроме того, в прошлом году УЗ повысила тарифы на грузоперевозки на 15% и заявила о необходимости повышать их и далее. Представители металлургов заявили, что такое повышение привело к дополнительным затратам на 6,5 млрд грн в год.

Не способствует развитию отрасли и протекционистская политика отдельных стран, являющихся рынками для сбыта украинской металлургической продукции. Ранее США и Турции заявили, что украинский товар попадет под спецпошлины в этих странах.