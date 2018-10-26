В сети показали проект «танка XXI века» из советского прошлого (фото)

Перспективный танк отличался высоким уровнем защиты экипажа.

В Советском Союзе в 1980-е годы был создан проект «перспективного танка XXI века». Им стал новый вариант «Объекта 490», разрабатывавшийся под руководством Евгения Морозова, занимавшего тогда должность заместителя главного конструктора харьковского ОКБ имени Морозова.

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Об этом говорится в статье на сайте btvt.info. Перспективный танк отличался высоким уровнем защиты экипажа, силовой установкой из двух двигателей общей мощностью до 2000 лошадиных сил и четырехгусеничной ходовой частью, благодаря которой машина могла бы продолжать движение даже при повреждении двух гусеничных движителей с противоположных сторон.

Основное вооружение финального варианта танка, согласно проекту, состояло из 152-миллиметровой пушки с полностью автоматизированным боекомплектом из 32 унитарных выстрелов. Дополнительное вооружение включало в себя два двухствольных пулемета по обеим сторонам кормовой части, а также 30-миллиметровый автоматический гранатомет на задней башне.

Машина была условно расчленена на пять изолированных отсеков. В первом размещалось топливо, во втором — силовая установка, в третьем — основное вооружение, в четвертом — автомат заряжания, в последнем — экипаж. Предполагалось, что танкисты будут находиться в сидячем положении. Их отсек планировали оборудовать санузлом, системами отопления и кондиционирования и мини-кухней.