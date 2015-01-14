Одиозный судья запретил Минюсту привлекать к ответственности распорядителя имущества «Сумыхипрома» Марченко

«Постановлением об обеспечении административного иска судьей Окружного административного суда города Киева Саниным Б.В. от 22.12.2014 по делу № 826/19814/14 удовлетворено ходатайство истца об обеспечении иска, а именно: приостановлено действие приказа Министерства юстиции Украины от 09.12.2014 № 2077/5 о прекращении деятельности арбитражного управляющего Марченко Романа Викторовича», - сказано в сообщении пресс-службы минюста.

Кроме того, судья Санин запретил Дисциплинарной комиссии арбитражных управляющих (распорядителя имущества, управляющего санацией, ликвидатора) принимать любые решения о наложении дисциплинарного взыскания на арбитражного управляющего Романа Марченко.

В связи с этим Министерство юстиции подало апелляцию на определение судьи Окружного админсуда Киева

«Министерство юстиции Украины подало апелляционную жалобу на определение судьи Окружного административного суда Киева Санина Б.В. от 22.12.2014 по делу № 826/19814/14 об обеспечении административного иска», - уточнила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Фонд госимущества обратился в Генпрокуратуру относительно выявленных фактов, которые могут свидетельствовать о нанесении значительного экономического ущерба «Сумыхимпрому».

Фонд также обратился в Минюст с просьбой подготовить выводы о наличии признаков умышленного доведения до банкротства и незаконных действий в процессе банкротства «Сумыхимпрома».

По информации заместителя главы общественной организации «Контроль народного имущества Украины» Александра Щербаня, бизнесмены Дмитрий Фирташ и экс-глава администрации президента Януковича Сергей Левочкин пытаются сохранить контроль над «Сумыхимпромом» через подконтрольных им менеджеров на предприятии – управляющего санацией Игоря Лазаковича и распорядителя имущества Романа Марченко. С этой целью, как считает Щербань, судья Санин фактически вмешался в деятельность Минюста, установив запрет привлекать Марченко к ответственности.

Кроме того сообщалось, что Главное управление юстиции в Киеве по результатам проведенной проверки установило наличие многочисленных нарушений в деятельности Романа Марченко во время осуществления им полномочий распорядителя имущества «Сумыхимпрома».

Органы прокуратуры выявили факты продажи продукции «Сумыхимпрома» по ценам ниже себестоимости, а ущерб, нанесенный предприятию подобными сделками, составляет 135 млн грн, при этом указанные противоправные сделки не могли осуществляться без ведома распорядителя имущества «Сумыхимпрома».

Кроме того, члены Общественной рабочей группы по решению проблемных вопросов титановой отрасли обращали внимание на факты содействия Романа Марченко в затягивании подготовки плана санации предприятия, отсутствие которого является юридическим основанием для ликвидации уникального титаново-химического производства.

Во время Революции Достоинства судья Окружного административного суда Киева Богдан Санин своим решением запретил митинги на Майдане Независимости, Европейской площади, улицах Банковой, Грушевского, Богомольца с 1 декабря 2013 года.

25 сентября 2014 года Временная специальная комиссия по проверке судей судов общей юрисдикции пришла к выводу о нарушении присяги судьей Саниным Б.В. при запрете массовых акций.

Справка УНИАН. «Сумыхимпром» – энергохимический комплекс, производящий двуокись титана, минеральные удобрения, серную и фосфорную кислоты, железо-оксидные пигменты и коагулянты. Почти 100% акций «Сумыхимпрома» находятся в собственности государства. Последние 5 лет предприятие работало с убытками. В частности, в 2013 году они составили 200,6 млн грн, в 2012-м – 209,8 млн грн, в 2011-м – 2,6 млн грн, в 2010-м – 150,9 млн грн, в 2009-м – 313,5 млн грн.

24 октября 2011 года относительно «Сумыхимпрома» было возбуждено производство о банкротстве, а в октябре 2012 года была введена процедура санации предприятия.