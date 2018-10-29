Военные получили первые БТР-4 из новой украинской бронестали (фото)

По своим характеристикам эта спецсталь соответствует самым высоким мировым стандартам.

Государственное предприятие «Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова», входящее в состав госконцерна «Укроборонпром», передало украинской армии первые семь БТР-4, изготовленных из новой отечественной брони.

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Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

«По своим характеристикам эта спецсталь соответствует самым высоким мировым стандартам. Корпуса для БТР-4 изготовлены на Лозовском кузнечно-механическом заводе. На сегодня в производстве находятся около 40 таких корпусов», - сказано в сообщении.

В «Укроборонпроме» добавили, что Лозовской кузнечно-механический завод совместно с Харьковским конструкторским бюро имени Морозова и научно-исследовательским институтом конструкционных материалов «Прометей» наладили технологию изготовления корпусов из спецстали марки «71».

Как сообщал УНИАН, в начале октября «Укроборонпром» передал армии шестнадцать танков Т-80 и Т-64, восстановленных на госпредприятии «Харьковский бронетанковый завод», а также пять БТР-4 нового поколения, изготовленных на госпредприятии «Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова».