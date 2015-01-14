Поставки углей украинским коксохимическим заводам за год сократились на четверть

Поступление украинских углей на отечественные коксохимические предприятия за отчетный период составило 9 млн тонн – на 34% меньше, чем за 2013 год.

В декабре этот показатель составил 470 тыс. тонн.

Читайте такжеПоследняя партия южноафриканского угля разгружается в Ильичевском порту

Объем импортных поставок углей для коксования за 2014 год уменьшился на 14% относительно 2013 года - до 9,8 млн тонн. В декабре поставлено 680 тыс. тонн импортных углей.

Остатки углей для коксования на складах украинских КХЗ по состоянию на 1 января составили 350 тыс. тонн.

Общие поставки кокса на метпредприятия за 2014 год сократились на 14% по сравнению с 2013 годом - до 12,3 млн тонн. Объемы украинского кокса сократились на 20% - до 11 млн тонн, импортного - выросли вдвое - до 1,35 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году добыча коксующихся углей в Украине снизилась до минимума за время независимости.

Также сообщалось, что поставки коксующихся углей украинским коксохимическим заводам в 2013 году сократились на 6% по сравнению с 2012 годом - до 25 млн тонн. В том числе сократились поставки украинских углей для коксования на 10% - до 13,6 млн тонн, а импорт остался на уровне 2012 года и составил 11,4 млн тонн.

Поставки кокса украинским металлургическим предприятиям в 2013 году сократились на 3% по сравнению с 2012 годом - до 14,3 млн тонн.

В частности, украинские коксохимические заводы в 2013 году сократили поставки кокса металлургам на 4% - до 13,6 млн тонн. В то же время импорт кокса увеличился на 58,1% - до 680 тыс. тонн.