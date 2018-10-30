Крупнейшее украинское предприятие по выпуску авиадвигателей сократило прибыль в 5 раз

Компания «Мотор Сич» в январе-сентябре сократила чистую прибыль до 543,3 млн грн.

Крупнейшее украинское предприятие по выпуску авиационных двигателей и газотурбинных установок «Мотор Сич» в январе-сентябре 2018 года сократило чистую прибыль в 4,78 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 543,3 млн грн.

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Об этом говорится в квартальном отчете предприятия, опубликованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, за отчетный период «Мотор Сич» сократила доход от реализации продукции на 13,2% - до 7,91 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Мотор Сич» в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличило чистую прибыль на 51,6% - до 3,1 млрд грн с 2,044 млрд грн.

Справка УНИАН. Акционерная компания «Мотор Cич» является одним из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование.