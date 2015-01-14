"Надра Украины" отсудила у компании Ставицкого все доли в Сахалинском газовом месторождении

Национальная акционерная компания «Надра Украины» через суды вернула в свою собственность все долевые участия в Сахалинском газовом месторождении (Харьковская обл.), которые в период 2010-2013 годов были неправомерно отчуждены в пользу компании «Голден Деррик» (по информации СМИ, связана с находящимся в розыске экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким).

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Как сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов, у «Надра Украины» было три судебных дела по возвращению государственных активов на этом месторождении. Два из них компания выиграла в декабре 2014 года, а третий – в январе этого года.

«14 января Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу компании "Голден Деррик", тем самым фактически вернув НАК "Надра Украины" 35-процентную долю в добыче газа на Сахалинском месторождении», - говорится в сообщении.

При этом в министерстве отмечают, что отныне в госсобственность возвращены доли в добыче газа на Сахалинском месторождении, которые предыдущая власть продала фирме «Голден Деррик», и доход от добычи на этом месторождении снова будет идти государству.

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«Сейчас идет кропотливая работа наших юридических служб – отстоять интересы государства в судах и вернуть в государственную собственность активы, выведенные предыдущей властью, аннулировать лицензии и спецразрешения, которые были выданы вопреки закону и интересам государства. Впереди у нас еще не один суд, в том числе и по компании «Голден Деррик», - приводятся в сообщении слова главы Минэкологии Игоря Шевченко.

В министерстве напоминают, что в 2000 и 2003 годах НАК «Надра Украины» был заключен ряд договоров о совместной деятельности на Сахалинском месторождении. В 2012-2013 годах бывшее руководство НАК "Надра Украины" продало фирме «Голден Деррик» свои доли сразу по трем договорам. При этом по одному из договоров компания полностью не рассчиталась, что позволило разорвать его и вернуть активы государству. Соответствующие решения судов были приняты 10 и 17 декабря 2014 и 14 января 2015 года.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года глава правления госкомпании «Надра Украины» Ярослав Климович заявил, что возврат всех долевых участий в Сахалинском месторождении принесет компании несколько миллионов гривень дополнительных доходов, которые позволят выплатить задолженность по заработной плате работникам дочерних предприятий компании и улучшить материально-техническое состояние украинской геологоразведочной отрасли в целом.

При этом еще в марте 2014 года Генпрокуратура установила, что в 2011-2012 годах Государственная служба геологии и недр без проведения аукционов выдала компании «Голден Деррик» 48 спецразрешений на разработку нефтегазовых месторождений в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Позже указанные разрешения были аннулированы.

6 ноября окружной административный суд Киева удовлетворил требования компании «Голден Деррик» по возобновлению действия 20 спецразрешений на разработку нефтегазовых месторождений, которые, по мнению компании, были аннулированы незаконно.

17 ноября Госслужба геологии подала апелляцию на это решение.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с указом президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

Бывший министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий объявлен в розыск в рамках расследования деятельности скандального бизнесмена, главы холдинга ВЕТЭК Сергея Курченко.

В 2007-2010 годах Ставицкий был председателем компании «Надра Украины», а затем два года – руководителем Государственной геологической службы.