Кабмин утвердил перечень лицензий на экспорт-импорт

Кабинет министров Украины утвердил перечень экспортно-импортных операций, осуществление которых требует лицензирования в 2015 году, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины.

Согласно решению правительства, в 2015 году лицензированию подлежат операции по экспорту и импорту озоноразрушающих веществ и товаров, содержащих такие материалы, экспорта и импорта оптического поликарбоната и оборудования для производства лазерных дисков.

Кроме того, Кабмин установил квоты на экспорт и импорт золота, серебра, газа, цинкосодержащих и медесодержащих шлаков, товаров с содержанием черных и цветных металлов, а также антрацита. При этом экспорт товаров с содержанием черных и цветных металлов будет лицензироваться только по 15 товарным группам вместо 29 групп, предполагавших лицензирование в 2014 году.

Читайте такжеЕвропейская бизнес ассоциация предупреждает об угрозе срыва посевной кампании в УкраинеПри этом в 2015 году не предполагается лицензирование импорта средств защиты растений, экспорта и импорта красок и бумаги с водяными знаками.

Как сообщал УНИАН, Минэкономразвития разработало перечень операций, подлежащих лицензированию в декабре 2014 года.