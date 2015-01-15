Компания Фирташа пытается бесплатно получить «Сумыхимпром» - экс-министр

Об этом во время онлайн-конференции заявил экс-министр промышленной политики Украины, член-корреспондент Национальной академии наук Валерий Мазур.

«Сумыхимпром» стоит от 1 до 1,5 млрд долл. Но речь сегодня же идет о том, что структуры Group DF хотят получить его бесплатно», - сказал Мазур.

По его словам, менеджмент компании Group DF довел предприятие до банкротства, нарастив его задолженность до 1,4 млрд грн.

«С момента прихода на «Сумыхимпром» менеджмент Group DF начал покупать сырье для предприятия по цене в два раза выше, чем она есть на рынке, а готовую продукцию продавать своим же структурам ниже себестоимости», - добавил Мазур, уточнив, что эта информация подтверждена прокуратурой Сумской области, которая сейчас расследует уголовные дела против некоторых руководителей «Сумыхимпрома».

Кроме того, экс-министр сообщил, что Group DF сейчас скупила все кредиты «Сумыхимпрома» в банках через свою фирму «Промышленные инвестиции».

Вместе с тем Мазур отметил, что «Сумыхимпром», при наличии опытных и заинтересованных в развитии предприятия менеджеров, может за год рассчитаться со всеми долгами. По его словам, оборот «Сумыхимпрома» составляет 300 млн долл. в год, а предприятие не может быть убыточным изначально, поскольку на его продукцию всегда есть спрос.

«Даже сегодня задолженность в 1,4 млрд грн, накрученная менеджерами Group DF за время руководства предприятием «Сумыхимпром», не является критической. Его прибыльность – 60 млн долл. в год. Грубо говоря, при курсе 20 грн за долл. его чистая прибыль составляет 1,2 млрд долл. То есть чуть больше чем за год можно рассчитаться с задолженностью и спокойно работать», - отметил Мазур.

При этом он сказал, что не является противником приватизации этого предприятия при условии его продажи на открытом аукционе. Вместе с тем Мазур выразил надежду, что украинские власти будут заинтересованы в получении полноценного контроля над госпредприятием «Сумыхимпром», которое производит удобрения для активно развивающейся отечественной аграрной отрасли.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре Фонд госимущества обратился в Генпрокуратуру относительно выявленных фактов, которые могут свидетельствовать о нанесении значительного экономического ущерба «Сумыхимпрому».

Фонд также обратился в Минюст с просьбой подготовить выводы о наличии признаков умышленного доведения до банкротства и незаконных действий в процессе банкротства «Сумыхимпрома».

По информации заместителя главы общественной организации «Контроль народного имущества Украины» Александра Щербаня, бизнесмены Дмитрий Фирташ и экс-глава администрации президента Януковича Сергей Левочкин пытаются сохранить контроль над «Сумыхимпромом» через подконтрольных им менеджеров на предприятии – управляющего санацией Игоря Лазаковича и распорядителя имущества Романа Марченко.

Кроме того сообщалось, что Главное управление юстиции в Киеве по результатам проведенной проверки установило наличие многочисленных нарушений в деятельности Романа Марченко во время осуществления им полномочий распорядителя имущества «Сумыхимпрома».

Органы прокуратуры выявили факты продажи продукции «Сумыхимпрома» по ценам ниже себестоимости, а ущерб, нанесенный предприятию подобными сделками, составляет 135 млн грн, при этом указанные противоправные сделки не могли осуществляться без ведома распорядителя имущества «Сумыхимпрома».

Кроме того, члены Общественной рабочей группы по решению проблемных вопросов титановой отрасли обращали внимание на факты содействия Романа Марченко в затягивании подготовки плана санации предприятия, отсутствие которого является юридическим основанием для ликвидации уникального титаново-химического производства.

Справка УНИАН. «Сумыхимпром» – энергохимический комплекс, производящий двуокись титана, минеральные удобрения, серную и фосфорную кислоты, железо-оксидные пигменты и коагулянты. Почти 100% акций «Сумыхимпрома» находятся в собственности государства. Последние 5 лет предприятие работало с убытками. В частности, в 2013 году они составили 200,6 млн грн, в 2012-м – 209,8 млн грн, в 2011-м – 2,6 млн грн, в 2010-м – 150,9 млн грн, в 2009-м – 313,5 млн грн.

24 октября 2011 года относительно «Сумыхимпрома» было возбуждено производство о банкротстве, а в октябре 2012 года была введена процедура санации предприятия.