Минюст просят проверить судей, запрещающих привлекать к ответственности менеджмент «Сумыхимпрома»

Общественная рабочая группа по решению проблемных вопросов титановой отрасли Украины направила заявление в Министерство юстиции с просьбой проверить законность решений судей, запрещающих привлекать к ответственности подконтрольный компании Group DF Дмитрия Фирташа менеджмент госпредприятия «Сумыхимпром» из-за доведения предприятия до банкротства.

Об этом во время онлайн-конференции заявил экс-министр промышленной политики Украины, член Общественной группы Валерий Мазур.

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«Сегодня (15 января – УНИАН) направлено заявление в Министерство юстиции, Высший совет юстиции и Высший совет судей. Думаю, что по этим судьям будет принято решение, чтобы такая ситуация не повторялась», - сказал Мазур.

По его словам, прокуратура Сумской области выявила факты покупки сырья для "Сумыхимпрома" по цене, превышающей рыночную вдвое, при этом готовая продукция продавалась компаниям Group DF ниже себестоимости.

Он рассказал, что управляющий санацией «Сумыхимпрома» Игорь Лазакович и распорядитель имущества «Сумыхимпрома» Роман Марченко на протяжении длительного времени уклоняются от предоставления в Минюст документов о договорных отношениях «Сумыхимпрома» с поставщиками сырья и покупателями продукции в 2009-2011 годах.

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«Банкротство было осуществлено преднамеренно… Эти лица пытаются скрыть следы своих деяний на посту руководителей «Сумыхимпрома», - уточнил экс-министр.

При этом он подчеркнул, что прокуратура должна в ближайшее время закончить разбирательство в отношении менеджмента «Сумыхимпрома» и передать все дела в суд.

«Нужно довести до логического завершения все уголовные дела. Если это будет доказано - наказать фигурантов и убрать менеджмент Group DF с «Сумыхимпрома», - резюмировал Мазур.

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Как сообщал УНИАН, судья Окружного административного суда Киева Богдан Санин, который своим решением запрещал митинги в центре Киева во время Революции Достоинства, приостановил действие приказа Миниюста об отстранении от должности арбитражного управляющего «Сумыхимпромом» Романа Марченко.

Кроме того, судья Санин запретил Дисциплинарной комиссии арбитражных управляющих (распорядителя имущества, управляющего санацией, ликвидатора) принимать любые решения о наложении дисциплинарного взыскания на арбитражного управляющего Марченко.

В связи с этим Министерство юстиции подало апелляцию на определение судьи Окружного админсуда Киева.

В сентябре Фонд госимущества обратился в Генпрокуратуру относительно выявленных фактов, которые могут свидетельствовать о нанесении значительного экономического ущерба «Сумыхимпрому».

Фонд также обратился в Минюст с просьбой подготовить выводы о наличии признаков умышленного доведения до банкротства и незаконных действий в процессе банкротства «Сумыхимпрома».

По информации заместителя главы общественной организации «Контроль народного имущества Украины» Александра Щербаня, бизнесмены Дмитрий Фирташ и экс-глава администрации президента Януковича Сергей Левочкин пытаются сохранить контроль над «Сумыхимпромом» через подконтрольных им менеджеров на предприятии – управляющего санацией Игоря Лазаковича и распорядителя имущества Романа Марченко. С этой целью, как считает Щербань, судья Санин фактически вмешался в деятельность Минюста, установив запрет привлекать Марченко к ответственности.

Кроме того сообщалось, что Главное управление юстиции в Киеве по результатам проведенной проверки установило наличие многочисленных нарушений в деятельности Романа Марченко во время осуществления им полномочий распорядителя имущества «Сумыхимпрома».

Органы прокуратуры выявили факты продажи продукции «Сумыхимпрома» по ценам ниже себестоимости, а ущерб, нанесенный предприятию подобными сделками, составляет 135 млн грн, при этом указанные противоправные сделки не могли осуществляться без ведома распорядителя имущества «Сумыхимпрома».

Справка УНИАН. «Сумыхимпром» – энергохимический комплекс, производящий двуокись титана, минеральные удобрения, серную и фосфорную кислоты, железо-оксидные пигменты и коагулянты. Почти 100% акций «Сумыхимпрома» находятся в собственности государства. Последние 5 лет предприятие работало с убытками. В частности, в 2013 году они составили 200,6 млн грн, в 2012-м – 209,8 млн грн, в 2011-м – 2,6 млн грн, в 2010-м – 150,9 млн грн, в 2009-м – 313,5 млн грн.

24 октября 2011 года относительно «Сумыхимпрома» было возбуждено производство о банкротстве, а в октябре 2012 года была начата процедура санации предприятия.