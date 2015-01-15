Рада отменила лицензирование импорта ингридиентов для лекарств

Как передает корреспондент УНИАН, «за» это решение проголосовали 247 народных депутатов из 305 зарегистрированных в сессионном зале.

Как сказал председатель Комитета ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк, данным законом отменяется двойное лицензирование при импорте сырья для национальных производителей лекарственных средств.

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Законом в статье 17 Закона «О лекарственных средствах» определяется, что на территорию Украины могут ввозиться лекарственные средства, зарегистрированные в Украине, при наличии сертификата качества серии лекарственного средства, который выдается производителем, и лицензии на импорт лекарственных средств (кроме АФИ), которая выдается импортеру (производителю или лицу, представляющему производителя лекарственных средств на территории Украины), в порядке, установленном законодательством. В действующей редакции норма об АФИ отсутствует.

Кроме того, в части 2 статьи 9 Закона «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности» устанавливается, что хозяйственная деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, производства лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств (кроме импорта активных фармацевтических ингредиентов), а также охранная деятельность подлежат лицензированию в соответствии с данным законом с учетом особенностей, определенных законами Украины «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах», «О лекарственных средствах» и «Об охранной деятельности». В настоящее время норма об импорте активных фармацевтических ингредиентов отсутствует.

Также законом исключается пункт 2 раздела ІІ «Заключительные положения» Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о лицензировании импорта лекарственных средств и определения срока «активный фармацевтический ингредиент», в соответствии с которым лицензирование хозяйственной деятельности по импорту активного фармацевтического ингредиента предусматривалось ввести с 1 января 2015 года.

Ранее УНИАН сообщал, что Рада разрешила бессрочное применение лекарств после перерегистрации.