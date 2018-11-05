Подсанкционный «Русал» Дерипаски перейдет под российскую юрисдикцию

Совет директоров Rusal решил перерегистрировать компанию в России.

Совет директоров Rusal принял решение перерегистрировать компанию с острова Джерси в Россию.

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Об этом говорится в заявлении компании на Гонконгской фондовой бирже, передает «Дождь».

В нем отмечается, что после тщательного обсуждения совет директоров решил, что «это лучше всего отвечает интересам компании и акционеров». Теперь компания должна договориться с властями России и фондовыми биржами, поменять английское название на русское, и привести документы в соответствие с российским законодательством.

Кроме того, совет директоров Rusal назначил гендиректором компании Евгения Никитина. С 24 мая он занимал должность исполняющего обязанности гендиректора.

2 ноября другая компания российского бизнесмена Олега Дерипаски En+ отказалась от перехода под юрисдикцию Кипра. Такое решение было принято в соответствии с планом по выводу компании из-под санкций.

Напомним, в апреле Дерипаска и подконтрольные ему компании попали под санкции США, которые запрещают американским физическим и юридическим лицам вести с ними дела. В конце сентября Минфин США продлил до 12 ноября крайний срок, до которого американские инвесторы должны завершить транзакции с En+ и Rusal.

В начале июня «Коммерсантъ» писал, что Rusal может перерегистрировать компанию в Калининградской области и Приморском крае.