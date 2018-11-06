В Укроборонпроме видят перспективы для Украины из-за санкций США против России

Уже завтра в столице Индонезии стартует крупная международная выставка вооружений, на которой Украина представит свою продукцию.

Санкции США в отношении покупателей российского вооружения открывают новые перспективы на рынке Юго-Восточной Азии для украинских производителей.

Как передает пресс-служба госконцерна «Укроборонпром», об этом в преддверии выставки Indo Defence 2018 в столице Индонезии Джакарте заявил гендиректор концерна Павел Букин.

«Индонезия является важным партнером «Укроборонпрома». Есть серьезные наработки в ряде сфер, имеющих потенциал успешных двусторонних проектов. Наши перспективы в регионе Юго-Восточной Азии, в частности в Индонезии, существенно усиливаются, учитывая трансформацию этого рынка вследствие фактора американских санкций в отношении покупателей российских вооружений. Они предусмотрены действующим Законом США «О противодействии противникам США путем санкций» (CAATSA)», - цитирует Букина пресс-служба госконцерна.

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По его словам, на данный момент Украина способна удовлетворить спрос стран региона на поставку отдельных видов вооружений, а также на обслуживание, ремонт и модернизацию имеющейся военной техники.

«Мы готовы предложить друзьям из Индонезии совместные проекты в авиационной, бронетанковой, судостроительной отраслях, в сфере высокоточных вооружений. Наш оборонно-промышленный комплекс адаптирован к рынку Индонезии и военным технологиям, которые там применяются. Именно поэтому «Укроборонпром» активно участвует в авторитетной международной выставке, где запланированы важные двусторонние переговоры», - цитирует Букина пресс-служба госконцерна.

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Справка УНИАН. Международная выставка Indo Defence 2018 стартует в Джакарте 7 ноября. «Укроборонпром» планирует представить на ней ведущие разработки оборонных предприятий Украины. В ходе выставки, которая продлится до 10 ноября, украинская делегация, которую возглавляет директор концерна Павел Букин, проведет ряд встреч с потенциальными заказчиками украинского вооружения и иностранными поставщиками современных передовых технологий, особенно в области производства боеприпасов и электроники.