Крупнейшей газодобывающей компании Украины продлили лицензии на 20 лет

Госгеонедр продлила лицензии компании на пользование недрами в Луганской и Ивано-Франковской областях.

Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) продлила 6 специальных разрешений на пользование недрами для крупнейшей государственной компании «Укргазвыдобування» на 20 лет. Об этом говорится в приказе Госгеонедр от 31 октября №410.

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Согласно приказу, были продлены спецразрешения на пользование недрами Богородчанского месторождения (северо-западный блок), Косивского и Яблонивского месторождений (все Ивано-Франковская область), Капитановского, Лобачивского, Котляревского месторождений (все Луганская область).

Как сообщал УНИАН, ранее деятельность Госгеонедр остро критиковалась участниками рынка в связи с задержками с продлением спецразрешений и отсутствием конкурсов по продаже лицензий.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» – крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав компании входят 4 газопромышленных управления: «Шебелинкагазвыдобування», «Полтавагазвыдобування», «Харьковгазвыдобування» и «Львовгазвыдобування». 100% акций компании принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».

По итогам 2017 года «Укргазвыдобування» увеличила добычу газа на 4,8% - до 15,25 млрд куб. м. В 2018 году компания планирует добыть 16-16,5 млрд куб. м.

Концепция развития газодобывающей отрасли Украины до 2020 года предусматривает увеличение добычи всех компаний до уровня 27,6 млрд куб. м газа в год в 2020 году, из них 20,1 млрд куб. м должна добывать госкомпания «Укргазвыдобування».