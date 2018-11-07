"Российская SpaceX" столкнулась с российской бюрократией

Единственная частная российская космическая компания столкнулась с нежеланием "Роскосмоса" продавать свои ракеты.

S7 Space (S7 Space transportation systems - Космические транспортные системы), пытаясь реанимировать плавучий космодром "Морской старт", столкнулась с бюрократией и незаинтересованностью в партнерстве госпредприятий, приведшими к повышению стоимости пусковых услуг компании.

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Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора S7 Space Сергея Сопова.

По его словам, "Роскосмос" проигнорировал предложение компании заказать у госкорпорации 50 ракет "Союз-5" с опционом на еще 35 таких носителей.

"Заказ твердый, с авансом в 10 процентов. Но от "Роскосмоса" за прошедший год так и не последовало реакции, словно они о таком предложении и не слышали. Это можно было бы назвать анекдотом, но такова реальность. Мы готовы были слова перевести в твердый контракт", - сказал глава компании.

Гендиректор отметил, что разговор шел о сумме в 2,5 миллиарда долларов, которые бы направлялись на инвестиции в проект "Союз-5".

Сопов рассказал и о выборе двигателя для создаваемой S7 Space ракеты "Союз-7" с многоразовой первой ступенью.

"Самара" не готова передать нам двигатель НК-33 и документацию по нему для самостоятельного производства, а вместо этого предлагали профинансировать восстановление серийного производства в Самаре и затем покупать эти двигатели", - отметил гендиректор. По его словам, "судьба этого двигателя удивительная - его уничтожают сами творцы", которых "вопрос не заинтересовал". Вместо модернизированных НК-33, которые должна былаполучить первая ступень "Союз-7", ракету оснастят многоразовым двигателем на основе РД-171 от "Энергомаша".

Сопов также отметил задержки с поставками комплектующих для ракет "Зенит-3SL", вызванные неспешностью российских властей. "Контракт на производство был подписан еще в прошлом году, вопрос согласован со всеми странами - партнерами проекта, а с российской стороны вопрос только-только выходит на финишную прямую", - пояснил глава S7 Space.

По его словам, компания получила "решение комиссии экспортного контроля" и ожидает "оформление распоряжения правительства", текст которого согласован с "Роскосмосом". "Это компромиссный вариант между тем, что мы бы хотели, и тем, что нам дают. В итоге бюрократические требования приведут к удорожанию каждой нашей ракеты примерно на два миллиона долларов", - уточнил Сопов.

В настоящее время S7 Space является единственной российской частной компанией, осуществляющей космические пусковые услуги. В распоряжении компании имеются две площадки - "Морской старт" (Лонг-Бич, Калифорния, США) и "Наземный старт" (Байконур, Казахстан), предназначенные, соответственно, для запуска ракет "Зенит-3SL" и "Зенит-3SLБ". В перспективе с данных площадок планируется запускать носители "Союз-7", создаваемые S7 Space на основе разрабатываемой "Роскосмосом" ракеты "Союз-5".