Прибыль крупнейшего украинского производителя сахара упала на 80%

Выручка холдинга за указанный период сократилась на 27% - до 253,5 млн евро.

Крупнейший в Украине производитель сахара агрохолдинг «Астарта» в январе-сентябре 2018 года сократил чистую прибыль на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 14,5 млн евро, сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, выручка холдинга за указанный период сократилась на 27% - до 253,5 млн евро.

При этом EBITDA (объём прибыли до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) «Астарты» за девять месяцев сократилась до 68 млн евро с 111,7 млн евро в январе-сентябре 2017 года, а маржа EBITDA – до 20% с 32%.

Чистый долг холдинга к концу сентября составил 191 млн евро против 110,3 млн евро годом ранее.

В отчете о структуре выручки «Астарты» говорится, что по итогам девяти месяцев этого года 96,3 млн евро компания получила от реализации сахара, что на 38% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. За отчетный период заводы агрохолдинга произвели более 230 тыс. тонн сахара, из которых более 113 тыс. тонн было реализовано за границу.

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Продажи продуктов переработки сои в январе-сентябре обеспечили «Астарте» 53,4 млн евро выручки, что на 8% меньше показателя прошлого года. Уменьшение дохода связано с меньшим объемом продаж в условиях низких цен на соевое масло, отметили в пресс-службе. За девять месяцев компания произвела около 114 тыс. тонн соевого шрота и 29 тыс. тонн масла.

Выручка компании от реализации молочной продукции за отчетный период сократилась на 6% - до 21,3 млн евро. Объем продаж молока компанией за 9 месяцев 2018 года остался на уровне прошлого года и составил 79 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году агрохолдинг "Астарта" получил 61,84 млн евро чистой прибыли, что на 25,2% меньше, чем в 2016 году.

«Астарта» - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, специализирующийся на производстве сахара, зерновых и масличных культур, а также молока. Земельный банк компании составляет 285 тыс. га, дойное стадо - 16,5 тыс. голов. Холдингу принадлежат 9 сахарных заводов.