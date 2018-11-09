УСПП призывает руководство страны как можно скорее разработать и внедрить Национальную стратегию развития промышленности

Также руководству страны необходимо сконцентрировать силы на решении таких проблем, как отсутствие доступа предприятий к дешевым кредитным ресурсам, выезд рабочей силы за границу и демографический кризис.

Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий Кинах призывает руководство страны как можно скорее разработать и внедрить Национальную стратегию развития промышленности для преодоления кризисных явлений в экономике страны.

Читайте такжеУкраина рискует потерять высокотехнологичные отрасли промышленности без господдержки – Кинах

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

"Все еще не утверждена Стратегия развития промышленного комплекса, сроки истекли еще в прошлом 2017 году. Все еще не утверждена программная стратегия развития "Укрзализныци", программа обновления подвижного состава… Отсутствие программного подхода создает огромный уровень непонимания не только у населения, но и у инвесторов. Нежелание инвестировать в Украину - сегодня один из основных негативных факторов", - сказал Кинах.

Он отметил, что в этом году фактически прекратил свою работу Национальный комитет по промышленному развитию, что свидетельствует об отсутствии интереса к развитию промышленности со стороны руководства страны.

"В этом году не было проведено ни одного заседания Национального комитета по промышленному развитию, который возглавляет глава правительства и в который вошли все самые профессиональные, самые опытные эксперты Украины. В текущем году не рассмотрено ни одного серьезного вопроса. Это подтверждает отсутствие в Украине такого приоритета, как промышленная политика, индустриальное и инновационное развитие", - сказал президент УСПП.

По его словам, при нынешних темпах роста экономики системный кризис консервируется, а по некоторым направлениям лишь углубляется, поэтому в ближайшее время необходимо принимать меры для стимулирования развития промышленности страны.

"Только через эффективную конкурентоспособную экономику можно и выполнять свои обязательства как государство, и обеспечивать внутренние ресурсы для развития", - уверен Кинах.

Также он отметил, что руководству страны необходимо в ближайшее время сконцентрировать свои силы на решении таких проблем, как отсутствие доступа предприятий к дешевым кредитным ресурсам, выезд рабочей силы за границу и демографический кризис.

Как сообщал УНИАН, Украинский союз промышленников и предпринимателей в конце прошлого года представил программу "Платформа экономического патриотизма", которая является комплексом мер по улучшению налоговой политики, предотвращению монополизации и гарантированию прав собственности для достижения экономического роста на уровне 7-8% в год.