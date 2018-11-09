Гройсман хочет навести порядок в угольной области в 2019 году

Премьер напомнил, что в 2019 году на поддержку отрасли планируется направить 2,6 миллиарда гривень из госбюджета.

Одной из задач Кабинета министров Украины на 2019 год является стабилизация ситуации в угольной отрасли.

Читайте такжеПремьер хочет увеличить добычу украинского угля - поручил найти деньги

Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Задача стоит до конца 2019 года стабилизировать ситуацию в угольной отрасли. В этом году мы закроем 500 миллионов, в следующем - дадим 2,6 миллиарда. Но я хочу, чтобы они были направлены на закладку новых лав, на модернизацию. Этих средств абсолютно достаточно, но я хочу, чтобы их не спустили сразу неизвестно куда", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в государственном бюджете на 2019 год планирует направить на модернизацию государственных шахт 2,3 миллиарда гривень.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик считает, что для вывода государственных шахт из убыточности необходимо вложить 2 миллиарда гривень в их модернизацию.

13 июля Верховная Рада внесла изменения в государственный бюджет Украины на 2018 год, согласно которым, на дотации государственным угольным шахтам будет дополнительно выделено 1,4 миллиарда гривень.

Докладывая по законопроекту, народный депутат Украины Михаил Бондарь (фракция "Народный фронт") сообщил, что изначально документом предлагалось выделить 2,8 миллиарда гривень дотаций, но сумма была уменьшена в два раза.

Присутствовавший в парламенте в ходе обсуждения законопроекта премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что эти средства позволят провести модернизацию госшахт и вывести отрасль из долгов.