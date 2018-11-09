Турбины Siemens стали причиной аварии в Крыму - МинВОТ

По данным ведомства, последствия аварии на "Таврической" (Симферпольськой) ТЭС удалось зафиксировать с помощью космической фотосъемки.

Турбины Siemens в очередной раз стали причиной аварии в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

По данным ведомства, последствия аварии на "Таврической" (Симферпольськой) ТЭС удалось зафиксировать с помощью космической фотосъемки.

"3 ноября 2018 на крыше главного корпуса "Таврической" ТЭС выявлен аварийный участок с признаками повреждения кровли вследствие термического влияния", - отметили в МинТОТ.

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По имеющейся у ведомства информации, на теплоэлектростанции с установленными газовыми турбинами Siemens проводились пусконаладочные работы, в результате которых и могла произойти авария.

Как известно, "Таврическая" ТЭС должна работать на природном газе. Место для строительства выбрано рядом с распределительной станцией "Симферополь", предназначенной для подачи электроэнергии в направлении южного берега Крыма и Севастополя.

Под строительство теплоэлектростанции выделено 2 земельных участка общей площадью 61,6 га, а заказчиком строительства ТЭС выступает министерство энергетики РФ.

Как сообщал УНИАН, в середине июля 2017 года Россия поставила в аннексированный Крым для использования на строящихся электростанциях четыре турбины, которые по внешнему виду напоминают оборудование производства немецкого концерна Siemens. В компании заявили, что имеют доказательства, что все четыре турбины, которые поставлялись для осуществления проекта на юге России, вместо этого незаконно попали в Крым.

8 сентября Арбитражный суд Москвы повторно отказал Siemens в аресте и запрете установления турбин, поставленных Россией в аннексированный Крым.

Немецкий концерн продал четыре газовых турбины "Технопромэкспорт" в 2015 году. Обе компании утверждали, что это оборудование будет направлено на Таманский полуостров, отделенный от Крыма Керченским проливом.