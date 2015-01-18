Опубликована статистика падения металлургии и химической промышленности на Донбассе

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на департамент развития базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации.

По этим данным, предприятиями Донецкой области в 2014 году произведено:

- чугуна – 10,1 млн.т, что на 21,8 % меньше 2013 года,

- стали – 9,6 млн.т, что на 25,5 % меньше 2013 года,

- товарного проката – 8,9 млн.т, что на 24,9 % меньше 2013 года,

- труб стальных – 317,2 тыс.т, что на 11,2 % меньше 2013 года,

- кокса – 6,5 млн.т, что на 30,0 % меньше 2013 года,

- минеральных удобрений – 122,1 тыс.т, что на 73,4 % меньше 2013 года,

- аммиака – 133,2 тыс.т, что на 83,5 % меньше 2013 года,

- полистирола – 0,9 тыс.т, что на 94,3 % меньше 2013 года,

- флюсов – 10,5 млн. т, что на 5,7 % меньше 2013 года,

- огнеупоров – 162,1 тыс. т, что на 11,1 % меньше 2013 года.

Читайте такжеВ Авдеевке несколько снарядов попали в коксохимический заводПо состоянию на 16 января в Донецкой области в доменном производстве из 15 доменных печей в работе находится 10. Из-за дефицита кокса металлургические комбинаты Мариуполя в конце недели вынуждены были сократить количество работающих агрегатов.

Донецкий электрометаллургический завод находится на консервации с 16 января 2014 года.

7 января в Мариуполе металлургическими комбинатами имени Ильича и «Азовсталь» совместно с сотрудниками "Укрзалізниці" завершено строительство резервного пути между комбинатами и Мариупольским морским торговым портом в объезд разрушенного в результате теракта железнодорожного моста через реку Кальчик. Теперь комбинаты могут получать сырье и отгружать готовую продукцию через морской порт.

Харцызский трубный завод работает в обычном режиме.

11 и 12 января Авдеевский коксохимический завод снова подвергся артобстрелу. В результате повреждены два высоковольтных ввода, питающие Авдеевский коксохимический завод, разрушены подъездные пути железнодорожной станции «Авдеевка», обесточена Донецкая фильтровальная станция. Повреждено оборудование цеха сероочистки №1 и заводской теплотрассы и значительно повреждены электрокабельные сети предприятия.

В настоящее время в области работают 5 коксохимических заводов и коксохимическое производство ОАО "Металлургический комбинат" Азовсталь".

Из огнеупорных и флюсодобывающих предприятий производственную деятельность осуществляют Великоанадольский огнеупорный комбинат, Красноармейский динасовый завод, Часовоярский огнеупорный комбинат, Новотроицкое рудоуправление, Докучаевский флюсо-доломитный комбинат,Комсомольское рудоуправление. Не работают Пантелеймоновский и Красногоровский огнеупорные заводы.