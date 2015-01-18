Опубликована статистика падения металлургии и химической промышленности на Донбассе
Металлургические и химические предприятия Донбасса показали в 2014 году спад производства от 5 до 95%.
Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на департамент развития базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации.
По этим данным, предприятиями Донецкой области в 2014 году произведено:
- чугуна – 10,1 млн.т, что на 21,8 % меньше 2013 года,
- стали – 9,6 млн.т, что на 25,5 % меньше 2013 года,
- товарного проката – 8,9 млн.т, что на 24,9 % меньше 2013 года,
- труб стальных – 317,2 тыс.т, что на 11,2 % меньше 2013 года,
- кокса – 6,5 млн.т, что на 30,0 % меньше 2013 года,
- минеральных удобрений – 122,1 тыс.т, что на 73,4 % меньше 2013 года,
- аммиака – 133,2 тыс.т, что на 83,5 % меньше 2013 года,
- полистирола – 0,9 тыс.т, что на 94,3 % меньше 2013 года,
- флюсов – 10,5 млн. т, что на 5,7 % меньше 2013 года,
- огнеупоров – 162,1 тыс. т, что на 11,1 % меньше 2013 года.
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Харцызский трубный завод работает в обычном режиме.
11 и 12 января Авдеевский коксохимический завод снова подвергся артобстрелу. В результате повреждены два высоковольтных ввода, питающие Авдеевский коксохимический завод, разрушены подъездные пути железнодорожной станции «Авдеевка», обесточена Донецкая фильтровальная станция. Повреждено оборудование цеха сероочистки №1 и заводской теплотрассы и значительно повреждены электрокабельные сети предприятия.
В настоящее время в области работают 5 коксохимических заводов и коксохимическое производство ОАО "Металлургический комбинат" Азовсталь".
Из огнеупорных и флюсодобывающих предприятий производственную деятельность осуществляют Великоанадольский огнеупорный комбинат, Красноармейский динасовый завод, Часовоярский огнеупорный комбинат, Новотроицкое рудоуправление, Докучаевский флюсо-доломитный комбинат,Комсомольское рудоуправление. Не работают Пантелеймоновский и Красногоровский огнеупорные заводы.