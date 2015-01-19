Крупнейшая меткомпания мира ArcelorMittal избавляется от активов в России

Иностранные металлурги продолжают сокращать присутствие в РФ, пишет "Коммерсант".

Вслед за Alcoa, продающей завод в Белой Калитве, от российских активов избавляется ArcelorMittal Лакшми Миттала. Она продает угольный "Северный Кузбасс", купленный в 2008 году за $720 млн, - НТК бывших менеджеров "Ростоппрома". ArcelorMittal так и не сумела развить актив: к 2013 году добыча снизилась почти втрое, но к продаже ее подтолкнул российско-украинский конфликт, считают участники рынка.

Читайте такжеВ 2014 году отток капитала из России достиг рекордного уровняКрупнейшая металлургическая компания мира ArcelorMittal индийского миллиардера Лакшми Миттала выходит из угольных активов - ОАО "Угольная компания "Северный Кузбасс"" переходит к московскому ООО "Национальная топливная компания" (НТК), следует из сообщения ФАС.

ArcelorMittal отчиталась о существенном снижении убытков в четвертом квартале 2013 года — до $1,2 млрд по сравнению с $3,8 млрд в четвертом квартале 2012 года. По итогам 2013 года EBITDA компании ArcelorMittal составила $6,9 млрд, что на 10,7% больше, чем годом ранее.

На начало 2014 года балансовые запасы входящих в "Северный Кузбасс" шахт "Березовская" и "Первомайская" составляли 156,5 млн тонн коксующегося угля. По данным "Ъ", общие запасы компании с учетом неразработанных участков — около 300 млн тонн углей.

Угли "Северного Кузбасса" в основном шли на украинский меткомбинат "ArcelorMittal Кривой Рог". Но с 2011 года объемы поставок на комбинат стали снижаться, говорит источник "Ъ", знакомый с ситуацией: компания нашла более выгодных поставщиков. Собеседник "Ъ" в одной из крупных компаний Кузбасса говорит, что ArcelorMittal стала искать покупателей на угольные активы около полутора лет назад, но "поиски активизировались после истории с Крымом".

Это не первый пример отказа иностранцев от металлургических активов в России на фоне конфликта вокруг Украины. В конце ноября 2014 года стало известно, что один из лидеров алюминиевой отрасли американская Alcoa продает завод в Ростовской области.