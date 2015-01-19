Убытки укранских металлургов за 11 месяцев превысили 20 млрд гривень

Металлургическая отрасль Украины по итогам января-ноября 2014 года нарастила убытки (отрицательный финансовый результат до налогообложения) по сравнению с январем-ноябрем 2013 года на 87%, или на 9,5 млрд грн - до 20,4 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических предприятий «Металлургпром».

«По сравнению с аналогичным периодом 2013 года произошел значительный рост цен (в гривневом эквиваленте) на основные сырьевые ресурсы: железорудное сырье – на 12-24% по различным позициям, огнеупоры – на 21-33%, ферросплавы – на 26-44%, кокс – на 34%, металлолом – на 22%, природный газ – на 22%, электроэнергию – на 12%. В то же время мировые цены на основные виды металлопродукции снизились в среднем на 9%. В декабре 2014 года снижение цен составило в среднем 35 долл.»,- говорится в сообщении «Металлургпрома».

Читайте такжеУкраинская металлургия: обвал в условиях войны По данным объединения, чистый доход (выручка) от реализации металлургической продукции за 11 месяцев 2014 года увеличился в сравнении с аналогичным периодом 2013 года на 16%, или на 24,6 млрд грн и составил 152,9 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, металлургическая отрасль Украины по итогам 2013 года сократила убытки по сравнению с 2012 годом на 22,3%, или на 3,5 млрд грн - до 12,2 млрд грн.