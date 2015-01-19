Спиртзаводы Украины снова собрались бастовать

Спиртзаводы Украины снова собираются бастовать. Такое заявление сделали представители профкома ГП «Укрспирт».

Причина, которую называют в профсоюзе – «фискальные органы практически полностью блокируют работу предприятия и создают условия для того, чтобы искусственно доказать его нерентабельность». По их словам, фискальная служба подталкивает к приватизации предприятия, которую отстаивает Кабмин.

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Ранее руководство «Укрспирта» утверждало, что Государственная фискальная служба незаконно оштрафовала компанию на 900 млн грн и своими действиями блокирует работу спиртовых заводов. По состоянию на начало января 2015 г. пеня по штрафам продолжает расти, заводы частично приостановили отгрузку спирта, начались задержки по выплатам зарплат, растет задолженность перед поставщиками сырья и пр.

В профсоюзе обеспокоены также ситуацией с директором ГП "Укрспирт" Михаилом Лабутиным, которого 16 января официально объявили в розыск. Впрочем, по версии «Украинской правды», криминальное дело против Лабутина, «вполне может оказаться уловкой, чтобы отвлечь внимание общественности от реальных планов правительства в отношении монополиста».

В заявлении профкома отдельно подчеркивается, что ГП «Укрспирт» - это очень прибыльный и перспективный государственный бизнес. Во II и III кварталах 2014 года чистая прибыль компании составила 27,7 млн грн, против 2,4 млн грн за аналогичный период 2013 года, то есть она была увеличена более чем в 11 раз. И это без Луганской, Донецкой области и Крыма, которые потребляют львиную долю алкогольной продукции.

По информации Главного управления Госфискальной службы в Киевской области ГП «Укрспирт» оплатил 187,2 млн грн в Сводный бюджет.

15 января депутаты Верховной Рады отказали Кабмину в приватизации «Укрспирта». Однако, у профсоюза предприятия есть серьезные опасения, что спиртзаводы станут жертвой «ползучей теневой приватизации». Их уже искусственно банкротят.

Ранее УНИАН также сообщал, что Минагропрод уволил главу «Укрспирта» Лабутина.