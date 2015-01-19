Спад промпроизводства в Украине в прошлом году ускорился до 17,9%

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

По информации Госстата, по сравнению с ноябрем 2014 года спад промпроизводства в декабре замедлился до 2,1% с 2,2%, зафиксированных месяцем ранее.

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С начала года, в январе-декабре, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, спад промпроизводства составил 10,7%.

Рост производства в декабре 2014 года по сравнению с декабрем 2013 года по отраслям промышленности зафиксирован только в текстильном производстве – на 6,7%.

Остальные отрасли показали спад, в том числе, наибольшее падение зафиксировано в добыче каменного и бурого угля – на 57,3%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 40,6%, машиностроении – 24,8%, производстве мебели и другой продукции – 19,2%, добыче металлических руд – 17,5%, металлургии – 16,1%, химической промышленности – 12,4%, поставке электроэнергии, газа и пара – 11,1%.

Ранее УНИАН также сообщал, что спад промпроизводства в Украине в ноябре сохранился на уровне 16,3%.

В январе-ноябре, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спад промпроизводства составил 10,1%.

По итогам 2013 года спад промпроизводства составил 0,5%, по итогам 2012 года — также 0,5%, в то время как в 2011 году промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.