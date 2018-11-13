ГПУ проиграла суд окружению Порошенко в попытке вернуть государству крупнейшее месторождение лития

Суд считает, что исковые требования Генпрокуратуры нормативно и документально не подтверждаются.

Окружной административный суд Киева полностью отклонил иск Генеральной прокуратуры, в котором высшая надзорная инстанция Украины просила признать незаконным решение Государственной службы геологии и недр о выдаче разрешения на пользование крупнейшим в Украине месторождением лития - Шевченковским (Донецкая обл.) компании «Петро-Консалтинг», учредителями которой, под данным СМИ, выступают люди из окружения президента Украины Петра Порошенко.

Такое решение суда Окружного админсуда Киева зарегистрировано в Едином реестре судебных решений.

В своем решении судья Валерий Кузьменко указал, что исковые требования, подписанные заместителем Генпрокуратуры, документально не подтверждаются.

"В удовлетворении административного иска заместителю генерального прокурора в интересах государства отказать полностью", - говорится в решении суда.

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Хотя Генпрокуратура в ходе судебного заседания заявила, что компания "Петро-Консалтинг" не проводила за собственные средства геологического изучения участка недр, а также не осуществляла подсчет запасов полезных ископаемых. Кроме того, Генпрокуратура указала, что фирма "Петро-Консалтинг" подала в Госгеонедр не полный пакет документов и вообще нет документов, удостоверяющих право проводить разведку и пользоваться недрами.

Однако Госгеонедр и "Петро-Консалтинг" указали обратное, уточнив, что компания предоставила полный пакет документов, обосновала при этом необходимость проведения переоценки запасов месторождения, провела геологическое изучение участка недр и подсчет запасов полезных ископаемых

Вместе с тем представитель Госгеонедр признался, что компания «Петро-Консалтинг» купила за 2,65 млн грн. у Госгеонедр по данному месторождению геологическую информацию, которая была составлена еще в 1982-1984 годах.

Ну а поскольку данная информация является конфиденциальной, то для ее покупки, согласно материалам дела, был заключен отдельный договор между компанией и Госгеонедр о ее неразглашении.

Как сообщал УНИАН, весной журналисты программы "Наши гроши с Денисом Бигусом" установили, что малоизвестная компания «Петро-Консалтинг» получила спецразрешение на разработку Шевченковского месторождения лития (Донецкая обл.), уплатив всего 2,6 млн грн. за документацию по этому месторождению. Хотя стоимость запасов месторождения, на которое компания получила спецразрешение, оценивается в более чем 2,5 млрд долл.

Формальными владельцами "Петро-Консалтинга" являются ресторатор из Львова Олег Большаков и киевский скульптор Николай Есипенко. Однако генеральный директор "Петро-Консалтинга" подтвердил журналистам, что один из руководителей компании, Тарас Игнащенко, - молодой непубличный бизнесмен, сын Владимира Игнащенко - советника министра энергетики Игоря Насалика.

По данным журналистов, семья Игнащенко глубоко интегрирована в президентское окружение. Владимир Игнащенко советник министра Насалика; помощник нардепа от БПП Анатолия Матвиенко; сосед другого нардепа и бизнес-партнера президента Игоря Кононенко. Младший Игнащенко ведет бизнес с Игорем Гладковским, сыном первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, раньше - бизнес-партнера Порошенко в компании "Богдан" Олега Гладковского. Игорь Гладковский и Тарас Игнащенко являются соучредителями ООО "Киевбиоэнерго".

В апреле премьер-министр Владимир Гройсман обратился к Генпрокуратуре и Специализированной антикоррупционной прокуратуре с просьбой проверить достоверность информации о выдаче Госгеонедр лицензий на разработку месторождений лития приближенным к власти лицам без конкурсов.

В середине мая генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в течение последних четырех лет Госгеонедр выдала около 700 спецразрешений на пользование недрами, из которых только 43 - по результатам проведения аукционов.

По словам Луценко, правительство обязано обеспечить стопроцентно открытые конкурсные аукционы на любые природные ресурсы и опубликовать открытый реестр всех ранее выданных лицензий.

Тогда же он заявил, что Генпрокуратура подала в суд на отмену решения Госгеонедр о выдаче спецразрешения на пользование месторождением лития в Донецкой области.