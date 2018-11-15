Порошенко и Кононенко официально продали "Кузницу на Рыбальском" Тигипко

Стоимость проданных акций является коммерческой тайной.

Корпоративные инвестиционные фонды "Прайм Эссетс Кепитал" и "ВИК", владельцами которых являются президент Украины Петр Порошенко и народный депутат Игорь Кононенко, подписали договор о продаже ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском" компании "Эвинз лимитед" из группы "ТАС", бенефициаром которых является Сергей Тигипко.

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Об этом сказано в сообщении данных инвестиционных фондов.

"Стоимость проданных акций является коммерческой тайной. Средства от покупателя будут поступать юридическим лицам продавцов отдельными траншами согласно согласованному сторонами графику", – сказано в сообщении.

Согласно сообщению, подготовкой соглашений занималась международная аудиторская группа "Эрнст энд Янг".

Как сообщал УНИАН, в сентябре фонд "Прайм Эссетс Кепитал", управляющий активами Петра Порошенко, достиг принципиального соглашения о продаже завода "Кузница на Рыбальском" отечественному покупателю. Позднее стало известно, что группа "ТАС" Сергея Тигипко достигла предварительной договоренности о покупке завода "Кузница на Рыбальском".

Заявление Тигипко поступило в комитет 26 сентября этого года, после чего ведомство начало анализ.

Справка УНИАН. Завод "Кузница на Рыбальском" (бывший "Ленинская кузница") - предприятие в Киеве, основанное в 1862 году. Завод ориентирован на три основных производства: судостроение, машиностроение, металлургия. Завод производит артиллерийский катер "Гюрза", а также автоматический гранатомет УАГ-40 и боевые модули, легкую бронированную технику.

Крупнейшим акционером завода является фонд "Прайм Эссетс Кепитал" президента Украины Петра Порошенко с пакетом 82,5% акций.

Завод "Кузница на Рыбальском" в 2017 году увеличил чистую прибыль в 2,2 раза - до 18,621 миллиона гривень. В 2016 году чистая прибыль предприятия составила 8,498 миллиона гривень.