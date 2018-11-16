В Украине изготовили экспериментальный корпус БТР из выпущенной в НАТО стали

В ближайшее время БТР будет направлен на полигон для проведения испытаний под контролем Минобороны.

Государственное предприятие "Киевский бронетанковый завод", входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", изготовило экспериментальный корпус БТР-3ДА из бронированной стали производства одной из стран НАТО.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

"Экспериментальный корпус, для изготовления которого необходимо было сварить более 1800 отдельных деталей, из которых почти 1000 - бронированных, в ближайшее время будет направлен на полигон для проведения испытаний под контролем Министерства обороны Украины. Для этого корпус будет обстрелян с минимальных дистанций из различного вооружения, в частности, крупнокалиберного пулемета", - сказано в сообщении.

Отмечается, что после успешных испытаний и при наличии заказов со стороны силовых ведомств Украины "Киевский бронетанковый завод" сможет самостоятельно сваривать корпусы для БТР-3ДА и других машин на этой базе, что позволит значительно расширить производство этой боевой машины, показавшей свою эффективность во время боевых действий на Донбассе.

Справка УНИАН. Бронетранспортер БТР-3ДА серийно производится на "Киевском бронетанковом заводе". Эта машина оснащена боевым модулем "Штурм-М" с 30-мм автоматической пушкой ЗТМ-1, которая имеет скорострельность в 330 выстрелов в минуту, пулеметом и автоматическим гранатометом. Благодаря наведению вооружения с помощью современного цифрового комплекса с лазерным дальномером, а также стабилизатору пушки, удается достичь высокой точности и кучности на всех режимах огня. Кроме того, БТР оснащен высокоточный противотанковым комплексом "Барьер", который способен уничтожать современную бронетехнику противника на расстоянии до 5 км.