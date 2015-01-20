Львовский облсовет призывает национализировать ЛАЗ

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение относительно национализации Львовского автобусного завода (ЛАЗ) к президенту Украины Петру Порошенко, Кабинету министров Украины, Генеральному прокурору Украины Виталию Яреме и Фонду государственного имущества Украины сегодня на сессии Львовского областного совета поддержали 79 депутатов.

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В обращении отмечается, что Львовский областной совет неоднократно обращался к руководству государства по этому вопросу. «Повторно поднимаем этот вопрос, поскольку предыдущая власть не была заинтересована в его решении», - говорится в обращении.

«С новым владельцем производство предприятия пришло в упадок, возникли огромные долги по заработной плате, штат работников существенно сократился, предприятие почти доведено до банкротства, а это, безусловно, не входило в условия инвестиционного договора. В связи с этим и с целью недопущения разрушения промышленности области, просим рассмотреть ситуацию с законностью проведения Фондом государственного имущества Украины процедуры приватизации ОАО «Львовский автобусный завод», - также отмечается в обращении.

После приведенной в обращении информационной справки о процедуре приватизации завода, депутаты просят руководство государства проверить ситуацию с законностью проведения Фондом госимущества процедуры приватизации завода, а также «проверить законность действий судебных органов и органов прокуратуры, принять действенные и эффективные меры относительно возвращения этого завода, а также других подобных предприятий Львовской области, которые были незаконно приватизированными, в государственную собственность».

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года Львовская областная государственная администрация также обращалась к законотворческим органам страны относительно возвращения в государственную собственность промышленных предприятий области, которые, по ее данным, искусственно доводились до банкротства. В частности, речь шла о Львовском автобусном заводе.