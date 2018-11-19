Журналисты рассказали, как Курченко монополизировал экономику оккупированного Донбасса (видео)

Структуры Курченко сегодня фактически контролируют все промышленные гиганты неподконтрольного Донбасса, говорят эксперты.

Реальные рычаги управления экономикой оккупированного Донбасса теперь окончательно в руках загадочной структуры «Внешторгсервис», которую связывают с украинским олигархом-беглецом Сергеем Курченко.

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Об этом пишут журналисты специального проекта Радио Свобода «Донбасс.Реалии».

Как отмечают журналисты, псевдовыборы на оккупированном Донбассе прошли без сюрпризов. К власти в Донецке пришел бывший, так называемый и.о. главы незаконной группировки «ДНР» Денис Пушилин. Полномочия по развитию экономики Пушилин делегировал так называемому «премьер-министру ДНР» Александру Ананченко.

Боевик, командир батальона «Восток» Ходаковский в своем Telegram-канале написал, что перед приездом в Донецк Ананченко работал в одной из крупных российских корпораций с интересами в Сибири и офисом в Москве. Теперь Пашков в Донецке возглавляет влиятельную структуру ЗАО «Внешторгсервис» и «развивает республику».

«Внешторгсервис» – фирма с южноосетинской регистрацией. С прошлого года руководит практически всеми шахтами и заводами на оккупированной территории. Добытый уголь и готовый металл потом попадают в Россию – без ведома украинских владельцев захваченных предприятий.

А вот монополистом на поставку и продажу продукции с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей стала фирма «Газ-альянс» украинского олигарха-беглеца Сергея Курченко. Весной этого года Министерство экономики России запретило другим трейдерам контактировать с группировками «ЛНР» и «ДНР». Обиженные российские фирмы даже написали коллективное письмо Владимиру Путину.

«Этим решением нас просто вытесняют с рынка и передают наш бизнес одной компании – ООО «Компания «Газ-Альянс». Фактически, бизнес монополизируется одной компанией, которая будет диктовать условия как поставщикам на территории «ЛНР» и «ДНР», так и покупателям», – говорится в письме.

Структуры Курченко сегодня фактически контролируют все промышленные гиганты неподконтрольного Донбасса, говорят эксперты.

Под властью Пушилина процесс монополизации только ускорился. Один из первых указов, который он подписал в качестве так называемого и.о. «главы ДНР» – передача «Внешторгсервис» Докучаевского флюсо-доломитного комбината.

Фактически ликвидирован торговый дом «Уголь Донбасса», который был подконтрольным бывшему подельнику убитого Захарченко – Александру Тимофееву («Ташкент»). В итоге все финансовые потоки окончательно переходят из-под контроля местных боевиков в руки российских бенефициаров «Внешторгсервиса», замечает аналитик «Кальмиусской группы» Виталий Сизов.

«Внешторгсервис», как и структуры олигарха Курченко – в «черном списке» Министерства финансов США. Правда, в украинском списке санкционных предприятий этот единственный монополист, который зарабатывает на украинских предприятиях на оккупированном Донбассе, почему-то не значится.