Японская Toyota стала лидером по продажам автомобилей в мире

Японский автоконцерн Toyota объявил в среду о том, что за минувший год в мире было продано рекордное для компании количество автомобилей - 10,23 млн, сообщает Прайм.

Это на 3% больше, чем в 2013 году.

Концерну удалось в третий раз занять место мирового лидера по продажам автомобилей, опередив Volkswagen (10,14 млн) и General Motors (9,92 млн машин).

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В то же время компания считает, что в текущем году из-за общемирового экономического спада ей не удастся продать более 10,15 млн автомобилей, то есть на 1% меньше, чем в 2014 году.