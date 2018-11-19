Добыча сланцевого газа увеличит ресурсную базу Украины в 5 раз - "Укргазвыдобування"

Компания уже начала пилотные проекты по разработке нетрадиционных залежей.

Внедрение в Украине технологий, которые позволяют добывать нетрадиционный газ, может увеличить ресурсную базу страны в 5 раз - до 4 триллионов кубометров газа.

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Об этом заявил глава крупнейшей газодобывающей компании страны "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко во время форума "Украинская энергетическая неделя" в Киеве.

"На наших месторождениях есть залежи, которые не были ранее задействованы. Это те залежи, которые обеспечили США газовую революцию... В Украине ресурсная база оценивается в 800 миллиардов кубометров, но если Украина сможет добывать газ из нетрадиционных залежей, это позволит в 5 раз увеличить ресурсную базу", - сказал Прохоренко.

Он также отметил, что компания уже начала пилотные проекты по разработке нетрадиционных залежей.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года "Укргазвыдобування" увеличила добычу газа на 4,8% - до 15,25 миллиарда кубометров.

"Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав компании входят 4 газопромышленных управления: "Шебелинкагазвыдобування", "Полтавагазвыдобування", "Харьковгазвыдобування" и "Львовгазвыдобування". 100% акций компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".