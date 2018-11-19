На аукционе продали более чем на миллион гривен имущества Харьковского авиазавода

Во время торгов было продано 38 лотов на общую сумму 1 007 612 гривень.

Через систему СЕТАМ Государственная исполнительная служба продала на торгах 38 транспортных средств Харьковского государственного авиационного производственного предприятия на общую сумму 1 миллион гривень.

Как информирует пресс-служба Министерства юстиции Украины, деньги с торгов пойдут на погашение долгов по зарплате.

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Всего на аукцион было выставлено 45 единиц грузовых, специальных и других транспортных средств предприятия. Продать удалось не все.

Во время торгов было продано 38 лотов на общую сумму 1 007 612 гривень.

Деньги уже поступили на счета исполнительной службы и будут распределены среди работников, у которых были задолженность по зарплате.

В Минюсте отмечают, что общая сумма задолженности Харьковского государственного авиационного производственного предприятия перед государством, физическими и юридическими лицами составляет более 182 миллионов гривень.