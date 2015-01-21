Авдеевку из-за обстрелов боевиками коксохима включают в зону АТО

Кабинет министров намерен изучить ситуацию вокруг Авдеевского коксохимического завода, который на протяжении нескольких месяцев подвергается артобстрелам со стороны боевиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в среду на заседании Кабмина заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Основная цель российских террористов в Авдеевке - это уничтожить один из крупнейших в Европе коксохимических заводов», - сказал Яценюк.

«Если завод будет уничтожен, а это цель россиян, то это означает, что они хотят остановить весь металлургический комплекс Украины, потому что без кокса невозможно выплавить сталь», - добавил он.

Читайте такжеВ Авдеевке не прекращаются обстрелы, детей из города эвакуируют – МВДПо словам премьер-министра, в противном случае Украине придется искать кокс на внешних рынках для обеспечения нужд металлургических предприятий.

«Нам придется принимать оперативные решения, чтобы обеспечить коксом из других стран мира. Но это невозможно сделать быстро», - сказал Яценюк.

В сложившейся ситуации премьер-министр поручил силовым органам власти усилить охрану Авдеевского коксохимического завода и включить Авдеевку в перечень населенных пунктов, где проводится антитеррористическая операция.