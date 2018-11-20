Бюджет-2019: на реструктуризацию угольной отрасли предусмотрено 1,6 миллиарда

Всего на Минэнерго в следующем году из госказны предлагается выделить 3,8 миллиарда гривень.

Кабинет министров Украины предусмотрел в проекте Государственного бюджета на 2019 год, который подан на второе чтение в Верховную Раду, 1,63 миллиарда гривень на реструктуризацию угольной отрасли, которая включает в себя, в том числе, и помощь государственным шахтам.

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Об этом сказано в проекте госбюджета-2019.

Всего на Министерство энергетики и угольной промышленности в следующем году из госказны предлагается выделить 3,77 миллиарда гривень.

Из этой суммы 659,7 миллиона гривень планируется направить на ликвидацию угледобывающих и торфодобывающих предприятий, 496 миллионов гривень – на поддержку внедрения Энергетической стратегии Украины.

Как сообщал УНИАН, одной из задач Кабинета министров Украины на 2019 год является стабилизация ситуации в угольной отрасли.