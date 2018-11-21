Сборщик iPhone уволит часть сотрудников из-за падения спроса

Причиной стал пониженный спрос на новые модели смартфонов iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.

Тайваньский концерн Foxconn Technology Group, крупнейший сборщик iPhone, планирует сократить расходы и уволить часть персонала в 2019 году из-за "очень сложного года" и ожидаемой конкуренции на рынке.

Читайте такжеSamsung впервые опередила Apple по квартальной прибыли

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренний документ концерна.

"Затраты на производство iPhone урежут на 6 миллиардов юаней (860 миллионов долларов) в следующем году. Всего Foxconn ожидает сокращения расходов на 20 миллиардов юаней (2,9 миллиарда долларов). Концерн также намерен уволить около 10% сотрудников, не относящихся к техническому персоналу. Расходы предстоит урезать почти вполовину от нынешнего уровня - за последние 12 месяцев компания потратила 6,7 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

По оценке Bloomberg, планы Foxconn осложняют ситуацию вокруг Apple и Foxconn. Ранее The Wall Street Journal писала о том, что спрос на новые модели смартфонов от компании из Купертино - iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR - оказался ниже планируемого. Из-за этого Apple сократила планы по их выпуску.

На прошлой неделе четыре поставщика iPhone на трех континентах отчитались о сокращении прогнозов по прибыли из-за слабого предложения. Это спровоцировало обвал на рынке акций технологических компаний США. Во вторник падение акций Apple достигло 20% от пика по стоимости, достигнутого в октябре. ​Акции поставщиков iPhone - Lumentum Holdings Inc. и AMS AG - упали на 33% и 22% соответственно.