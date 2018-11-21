Цена газа для промышленности превысила 15 тысяч гривень за тысячу кубов

В сентябре максимальная цена газа на рынке Украины составляла 14 тысяч гривень за 1 тысячу кубометров.

Максимальная цена газа для промышленности в октябре превысила 15 тысяч гривень за 1 тысячу кубометров, сообщается на сайте Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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"Максимальная цена на природный газ (без учета тарифов на услуги транспортировки и распределения природного газа), сложившаяся на рынке природного газа для потребителей, которые не подпадают под действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка… в октябре 2018 года составила 15 205,8 гривни за тысячу кубометров (с НДС)", – сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в сентябре максимальная цена газа на рынке Украины составляла 14 тысяч гривень за 1 тысячу кубометров.

По данным Минэкономразвития, средняя цена импортного природного газа в октябре 2018 года составила 9059,13 гривни, или 323,44 доллара, за 1 тысячу кубометров.