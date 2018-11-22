"Нафтогаз" с 1 декабря снижает цены на газ для промышленности на 17%

Максимальные цены на газ для промпотребителей снижаются на 16,5%, минимальные - на 17%.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" с 1 декабря снижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 17% по сравнению с ноябрем – до 11,153 тысячи гривень с 13,439 тысячи гривень за тысячу кубометров, говорится в сообщении компании.

Читайте такжеСпад промпроизводства в Украине ускорился до 1,3%

Максимальные цены для промпотребителей с 1 декабря будут снижены на 16,5% – до 12,180 тысячи гривень с 14,586 тысячи гривень за тысячу кубометров газа.

Как отметили в компании, ценовые предложения "Нафтогаза" дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов.

Если покупатель не имеет задолженности перед "Нафтогазом" или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

Все цены указаны с учетом НДС.

Как сообщал УНИАН, 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу новый закон о рынке природного газа, который лишил Нацкомиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики, права на установление цен на природный газ для промышленности.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

В 2017 году "Нафтогаз" уплатил в госбюджет более 100 миллиардов гривень налогов и дивидендов. В прошлом году госхолдинг увеличил чистую прибыль на 48% - до 39,3 миллиарда гривень.