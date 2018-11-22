Депутаты приняли закон для восстановления деятельности "Черноморнефтегаза"

Рада открыла компании «Черноморнефтегаз» текущий счет для проведения расчетов по обеспечению ее деятельности и погашения задолженности.

Верховная Рада приняла закон, которым для компании «Черноморнефтегаз» открывается текущий счет для проведения расчетов по обеспечению ее деятельности и погашения задолженности, что позволит возобновить работу компании.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона №8338 проголосовали 236 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Ирина Луценко отметила, что данным законом предлагается, что на период временной оккупации Украины «Черноморнефтегаз» открывает текущий счет со специальным режимом использования.

«Черноморнефтегаз» был одним из самых больших предприятий топливно-энергетического комплекса. Однако после аннексии части территории Украины — это предприятие потеряло большинство своих активов. Данным проектом закона предлагается, что на период временной оккупации Украины «Черноморнефтегаз» открывает текущий счет со специальным режимом использования для проведения расчетов по обеспечению производственной, инвестиционной деятельности, деятельности по защите имущественных прав и законных интересов в судах (арбитражах). Также для погашения задолженности по договорам, заключенным до начала временной оккупации территории Украины, которая подтверждена судебным решением, вступившим в законную силу, и постановлением об открытии исполнительного производства, а также задолженности перед бюджетом», - сообщила она.

По словам Луценко, такой счет будет открываться в уполномоченном банке, определенном Кабинетом министров Украины по предложению Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

Согласно пояснительной записке к документу, сегодня предприятие фактически лишено возможности оперативного финансирования и регулирования разработки его месторождений.

«17 марта 2014 нелегитимной Верховной Радой Республики Крым принято постановление, которым «установлено», что все двигательное и недвижимое имущество Общества является собственностью «Республики Крым». В результате указанных действий предприятие утратило доступ к большинству месторождений полезных ископаемых и производственных активов, расположенных на территории Автономной Республики Крым, а также к первичной бухгалтерской, налоговой и финансовой документации предприятия за период до начала временной оккупации территории Украины», - говорится в документе.

Отмечается, что по состоянию на май 2018 года «Черноморнефтегаз» имел только три ценных актива, которые не находятся на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, внутренних морских водах и территориальном море Украины вокруг Крымского полуострова. «Речь идет о Стрелковом газовом месторождении (находится вблизи с. Стрелковое Генического района Херсонской области), контроль над которым восстановлено в 2017 году. Краново-монтажное судно «Титан-2», которое находится в Мексике (в настоящее время находится в аварийном состоянии). Судно обеспечения «Атрек», что находится в Бразилии», - указано в документе.

Как сообщал УНИАН, 13 марта 2018 Верховной Радой Украины принят Закон Украины № 2320, направленный на недопущение банкротства «Черноморнефтегаз» и продление срока действия специальных разрешений на пользование недрами, выданных на участки, расположенные на временно оккупированной территории Украины. Принятие указанного закона позволило сохранить предприятие.

Справка УНИАН. «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

На балансе «Черноморнефтегаза» находятся 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений на сегодняшний день составляют: по природному газу – 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.