"Богдан" представил первый украинский электрогрузовик

После завершения сертификации в Дании начнется серийный выпуск украинского электромобиля в рамках масштабного контракта с европейской компанией.

"Богдан" представил первую украинскую полностью электрическую машину, изготовленную для датской компании Banke Electromotive.

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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу корпорации "Богдан".

Электрогрузовик ERCV27 предназначен для механизированной загрузки твердых бытовых отходов. Он будет работать в городах Европейского Союза.

"Эта электрическая техника соответствует современным техническим стандартам и изготовлена в соответствии с европейскими экологическими нормами. Как известно, с 2025 года в городах Евросоюза планируют запретить движение машинам с дизельными двигателями. Поэтому производство таких грузовиков является не просто перспективным направлением, но и необходимостью в условиях новейшего рынка", - отметили в пресс-службе "Богдана".

В корпорации подчеркивают, что экологический транспорт – перспективная ниша для Украины, которую на территории государства первым занял именно "Богдан". Украинская компания видит перспективы в производстве электрического специального транспорта для стран ЕС, которые сейчас проявляют немалый спрос на такую экологическую технику. В перспективе електромашинами могут заинтересоваться и украинские города, для которых вопрос экологичности транспорта станет определяющим.

Произведеный в Украине электрогрузовик получил одобрительные отзывы у заказчика – Banke Electromotive. После завершения сертификации в Дании начнется его серийный выпуск в рамках масштабного контракта с европейской компанией.

В то же время в украинской корпорации обращают внимание, что Украина пока не проявляет значительного интереса к подобной технике, которая во всем мире заменяет устаревшие авто, что портят окружающую среду.

"Пока европейские компании заказывают у украинского производителя экологические спецмашины для вывоза бытовых отходов, наше собственное государство отстает в этом вопросе. Хотя электрический спецгрузовик от "Богдана" опережает аналоги по характеристикам, а компания готова изготавливать ее и для украинских городов", - заявили в пресс-службе корпорации.

Спецмашина ERCV27 способна развивать скорость до 80 км/час. Запас хода без подзарядки тяговых батарей при полной допустимой массе составляет 220 км, а срок их эксплуатации достигает 12 лет. Грузовик оборудован комбинированной вентиляцией, водяными отопителями, системой видеонаблюдения и кондиционером.

Напомним, что предприятие имеет опыт изготовления самых современных троллейбусов для Украины и Европы, электробусов для Польши и Чехии и кузовов электробусов для Франции.