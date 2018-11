НАБУ подозревает экс-руководителей госпредприятия «Авиакон» в растрате 13 миллионов

По мнению бюро, они участвовали в схеме вместе с компанией, имеющей оффшорную юрисдикцию.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили трем лицам о подозрении в злоупотреблении служебным положением, в результате чего государственному предприятию «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» нанесен ущерб на сумму 13 млн грн.

Читайте такжеВ "Укроборонпроме" объяснили, почему предприятия концерна остались практически без прибыли

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«Речь идет о бывшем директоре ГП «Авиакон» и его экс-заместителе, а также коммерческом директоре частной компании оффшорной юрисдикции. Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2. 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»)», - сказано в сообщении

По данным следствия, эти лица в 2014 году, предварительно договорившись между собой, с нарушением действующих на предприятии процедур организовали две закупки по завышенным ценам вертолетных топливных баков для нужд ГП «Авиакон».

«Как установили сыщики, в марте 2014 года должностные лица предприятия заключили с частной компанией Westan Group Associates Ltd, зарегистрированной на Карибских островах (Charlestown, Saint Kitts and Nevis), договор на поставку 12 топливных баков для вертолетов на общую сумму 288 тыс. долларов США. Впоследствии, как выяснило следствие, с ведома руководства ГП «Авиакон» Westan Group Associates Ltd заключило договор с грузинской компанией-производителем на изготовление 12 топливных баков, но по цене в два раза меньше – 144 тыс. долларов США», - сказано в сообщении.

В НАБУ добавили, что по схожей схеме в мае того же года «ГП «Авиакон» и Westan Group Associates Ltd заключили еще один контракт, по которому госпредприятию поставлено 85 топливных баков той же грузинской компании-производителя по завышенной вдвое цене: 2,04 млн долларов США (против 1,02 млн долларов США, за которые эти же баки закупала Westan Group Associates Ltd у грузинского производителя).

В результате таких действий ГП «Авиакон», по версии следствия, безосновательно переплатило 13,03 млн грн компании с оффшорной юрисдикцией, сказано в сообщении.

Справка УНИАН. Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» начал свою деятельность в 1931 году. Сегодня основными направлениями деятельности предприятия являются: капитально-восстановительный ремонт и переоборудование вертолетов Ми-24, Ми-35, Ми-17, Ми-8, Ми-26, Ми-2 всех модификаций; ремонт агрегатов вертолетного, приборного, специального и радиоэлектронного оборудования и т.д.