НАБУ завершило расследование о хищении более 2 миллионов "Надра Украины"

О подозрении лицам было сообщено весной 2018 года.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о завершении расследования девяти подозреваемым в нанесении 2,188 млн грн убытков ГП НАК «Надра Украины» «Черниговнефтегазгеология».

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Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

"22 ноября 2018 года стороне защиты предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления. В частности, речь идет о: бывшем директоре ГП НАК «Надра Украины» «Черниговнефтегазгеология», главном инженере ГП НАК «Надра Украины» «Черниговнефтегазгеология»; директоре частной компании и его заместителе; пятерых работниках Прилукской нефтегазоразведывательной экспедиции ГП НАК «Надра Украины» «Черниговнефтегазгеология»", - говорится в сообщении бюро.

Отмечается, что эти лица подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины.

Как установило следствие, «Черниговнефтегазгеология» - обособленное подразделение НАК «Надра Украины» - в июле 2016 передало в аренду 248 бурильных труб стоимостью 2,188 млн грн частной компании, которая сразу предоставила их в субаренду другой, связанной с ней, структуре.

Последняя должна была вернуть это оборудование в сентябре 2016 года, но фактически этого не сделала. Хотя по бумагам выглядело так, что бурильные трубы будто возвращены. В дальнейшем, по мнению следствия, чтобы скрыть факт отсутствия этих труб, работники Прилукской нефтегазоразведывательной экспедиции ГП НАК «Надра Украины» «Черниговнефтегазгеология», составили поддельные документы об отбраковке и переводе бурильного оборудования в лом черных металлов. Следствие располагает доказательствами, которые свидетельствуют, что таким образом люди действовали с ведома директора и главного инженера ГП НАК «Надра Украины» «Черниговнефтегазгеология».

Расследование приведенных фактов начато в марте 2017 года.

О подозрении лицам сообщено весной 2018 года.