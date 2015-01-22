Китай шестой год подряд стал лидером по продажам и производству автомобилей
В Китае в 2014 году выпустили более 23,7 млн единиц автотранспорта. Это на 7,3% больше, чем в 2013 году.
За прошлый год в стране продали около 23,5 млн машин. Данный показатель увеличился на 6,9% в годовом сопоставлении.
Таким образом, уже шестой год подряд Поднебесная является мировым лидером по производству и продаже автомобилей, сообщает ассоциация "Укравтопром".
В частности, в 2014 году в стране произведено более 19,9 млн легковых автомобилей с приростом на 10,15% относительно предыдущего года. Объем сбыта этих транспортных средств в прошлом году превысил 19,7 млн единиц. Это на 9,9% больше, чем годом ранее.
Читайте такжеЯпонская Toyota стала лидером по продажам автомобилей в мире
Следует отметить, что в прошлом году на долю китайских брендов в Поднебесной пришлось 22,4% в общем объеме продаж легковых автомобилей. Этот показатель сократился на 5,5% по сравнению с предыдущим годом.
Читайте такжеПродажи легковых автомобилей в ЕС выросли впервые за семь лет
За весь прошлый год в Китае выпустили свыше 3,8 млн коммерческих автомобилей. Однако этот показатель оказался меньше относительно уровня 2013 года на 5,7%. Продажи таких автомобилей на внутреннем китайском рынке сократились на 6,5% – до 3,8 млн единиц.