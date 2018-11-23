Европейское оборонное агентство хочет углубить сотрудничество с Украиной - вице-премьер

По словам Климпуш-Цинцадзе, о заинтересованности в усилении сотрудничества заявил директор Европейского оборонного агентства.

Европейское оборонное агентство заинтересовано в углублении сотрудничества с Украиной.

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Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в микроблоге Twitter.

По ее словам, исполнительный директор Агентства Хорхе Домек заверил, что "Европейское оборонное агентство заинтересовано в углублении сотрудничества с Украиной".

В свою очередь Климпуш-Цинцадзе заявила, что поддерживает и благодарна за эту позицию.

Как сообщал УНИАН, о прибытии в Украину исполнительного директора Европейского оборонного агентства Хорхе Домека сообщил представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий.

По данным Точицкого, во время визита Домек будет обсуждать с украинскими чиновниками вопросы сотрудничества в рамках подписанного в 2015 году административного соглашения между Министерством обороны Украины и Европейским оборонным агентством.

Точицкий подчеркнул, что международные партнеры продолжают укреплять обороноспособность Украины.