Европейское оборонное агентство хочет углубить сотрудничество с Украиной - вице-премьер
Европейское оборонное агентство заинтересовано в углублении сотрудничества с Украиной.
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Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в микроблоге Twitter.
По ее словам, исполнительный директор Агентства Хорхе Домек заверил, что "Европейское оборонное агентство заинтересовано в углублении сотрудничества с Украиной".
В свою очередь Климпуш-Цинцадзе заявила, что поддерживает и благодарна за эту позицию.
Как сообщал УНИАН, о прибытии в Украину исполнительного директора Европейского оборонного агентства Хорхе Домека сообщил представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий.
По данным Точицкого, во время визита Домек будет обсуждать с украинскими чиновниками вопросы сотрудничества в рамках подписанного в 2015 году административного соглашения между Министерством обороны Украины и Европейским оборонным агентством.
Точицкий подчеркнул, что международные партнеры продолжают укреплять обороноспособность Украины.