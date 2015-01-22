Украина в 2014 году сохранила 10-е место в мировом рейтинге производителей стали

Об этом сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

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Также сообщается, что Украина в декабре прошлого года поднялась с 12-го на 11-е место в мировом рейтинге производителей стали с показателем 1,9 млн тонн. При этом, по сравнению с декабрем 2013 года, производство стали в стране за декабрь 2014 года снизилось на 28,5%.

Ранее УНИАН сообщал, что украинские металлурги в сентябре 2014 года по сравнению с сентябрем прошлого года сократили производство стали на 37% - до 1,7 млн тонн, сохранив при этом 11-е место в рейтинге мировых производителей этой продукции.

В отчете ассоциации за 2014 год лидерство в рейтинге мировых производителей стали сохранил Китай – 822,7 млн тонн (рост по сравнению с 2013 годом на 0,9%). Далее следуют: Япония (110,7 млн тонн, +0,1%), США (88,3 млн тонн, +1,7%), Индия (83,2 млн тонн, +2,3%), Южная Корея (71 млн тонн, +7,5%), Россия (70,7 млн тонн, +2,6%), Германия (42,9 млн тонн, +0,7%), Турция (34 млн тонн, -1,8%) и Бразилия (33,9 млн тонн, -0,7%).

В 2014 году по сравнению с 2013 годом 65 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали в целом на 1,1% - до 1,637 млрд тонн.

Согласно сообщению, по итогам декабря 2014 года позиции лидера также удерживал Китай с показателем 68,1 млн тонн (рост на 1,5% к декабрю 2013 года).

Далее страны в первой десятке рейтинга расположились в следующем порядке: Япония (9 млн тонн, -3,7%), США (7,4 млн тонн, +3,7%), Индия (7,1 млн тонн, +2,2%), Россия (5,9 млн тонн, +2,6%), Южная Корея (5,8 млн тонн, -1,6%), Германия (3,3 млн тонн, -5,8%), Турция (2,7 млн тонн, -6,3%), Бразилия (2,6 млн тонн, -1%) и завершает первую десятку Тайвань (2,2 млн тонн, +17,9%) .

В целом в декабре прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года 65 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 0,1% - до 133,7 млн тонн.

Ранее также сообщалось, что украинские металлурги по итогам 2013 года сократили производство стали на 0,5% по сравнению с 2012 годом - до 32,8 млн тонн, сохранив при этом десятое место в списке мировых производителей этой продукции.

В 2012 году Украина заняла 10 место в рейтинге мировых производителей стали и по сравнению с 2011 годом сократила выплавку стали на 6,9% - до 32,9 млн тонн.