"Антонов" может построить для Минобороны еще два самолета Ан-70

Единственный в Украине производитель самолетов государственное предприятие «Антонов» при необходимом уровне финансирования со стороны Министерства обороны Украины может собрать еще два самолета Ан-70, сообщил на пресс-конференции генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий Кива.

«Мы могли бы построить два боевых самолета, в основном, силами своего производства, при проведении определенных работ по модернизации»,- сообщил Кива.

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По его словам, главной проблемой для завершения производства Ан-70 является недофинансирование подготовки к производству.

«Средства на самолеты были выделены, а средств на подготовку к производству, которые планировалось выделять, мы получили всего 5,6%. То есть, часть средств, которые были предусмотрены на производство самолетов, мы были вынуждены использовать на подготовку к производству», - сказал Кива.

Как сообщал УНИАН, государственное предприятие «Антонов» передало Министерству обороны Украины военно-транспортный самолет Ан-70 для дальнейшего использования.

Справка УНИАН. Ан-70 - среднемагистральный грузовой (оперативно-тактический, военно-транспортный) самолет, предназначенный для перевозки народнохозяйственных грузов, обеспечения гуманитарных акций в зонах чрезвычайных ситуаций и доставки вооруженных сил, в т.ч. на неподготовленные короткие грунтовые площадки длиной 600- 800 м.

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ГП «Антонов» - крупнейший и единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.